Cosa pensava davvero Gesù

Agostino Molteni, missionario in Sud America dal 1988 e docente di Teologia all'Università Cattolica di Concepción, ha sempre vissuto con immediatezza e senza riserve gli avvenimenti della sua esistenza che lo hanno portato a degli incontri imprevisti, a delle amicizie fraterne. La sua intelligenza libera si è sempre lasciata sollecitare dalle circostanze e ha dato luogo a un pensiero vibrante, mai preconfezionato. È forse per questo motivo che ne Il pensiero di Cristo, il suo ultimo saggio, la logica nitida e profonda della sua prosa si fonde perfettamente con quella di un cristiano non convenzionale come Charles Péguy. Per l'autore francese c'è una faccenda scomoda, scandalosa che i cristiani tendono a esiliare in una torre d'avorio, tanto splendente quanto lontana dall'accadere della vita: l'affaire Gesù. I "cristiani moderni", così li definisce Péguy, preferiscono ...

