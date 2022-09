Napoli, Spalletti: "Milan? Sara' una partita molto bella. La formazione un pochino l'ho pensata...'' (Di sabato 17 settembre 2022) Napoli, Spalletti: "Stimo Stefano Pioli e il Milan, Zielinski rigorista? Decidiamo di gara in gara, Lozano ha recuperato" Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in Press Conference alla vigilia della sfida con il Milan. Queste le sue parole: Milan-Napoli, chi è la favorita? "Milan e Napoli sono due squadre che stanno bene, con intenzioni sane. Diventa difficile dire chi sarà avvantaggiato e chi saprà prendersi le giocate nei 90 minuti. Agli equilibri entrambe le squadre stanno poco attente. –afferma Spalletti - La formazione un pochino l'ho pensata, a fare il mio lavoro un po' si pensa la formazione. Faremo come ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 17 settembre 2022): "Stimo Stefano Pioli e il, Zielinski rigorista? Decidiamo di gara in gara, Lozano ha recuperato" Luciano, allenatore del, ha parlato in Press Conference alla vigilia della sfida con il. Queste le sue parole:, chi è la favorita? "sono due squadre che stanno bene, con intenzioni sane. Diventa difficile dire chi sarà avvantaggiato e chi saprà prendersi le giocate nei 90 minuti. Agli equilibri entrambe le squadre stanno poco attente. –afferma- Launl'ho, a fare il mio lavoro un po' si pensa la. Faremo come ...

