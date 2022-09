Maltempo nelle Marche, almeno 10 i morti (Di venerdì 16 settembre 2022) Sale ad almeno dieci persone morte il bilancio dell’ondata di Maltempo che ha colpito le Marche e, in particolare, la bomba d’acqua che ha flagellato la provincia di Ancona. I dispersi al momento sono ancora 3, due dei quali bambini. Duecento Vigili del fuoco al lavoro per assistere le popolazioni colpite dall’ondata di Maltempo che ha interessato le Marche. Risultano dispersi anche due bambini #Maltempo #Marche, soccorse nel pesarese dall’elicottero dei #vigilidelfuoco 5 persone in difficoltà a Serra S.Abbondio e 2 sul monte Catria. Effettuati finora 400 interventi tra le province di #Ancona e #PesaroUrbino, oltre 300 i #vigilidelfuoco al lavoro #16settembre 10:00 pic.twitter.com/UCQEca6F8X — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 16, 2022 Quattro vittime a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 16 settembre 2022) Sale addieci persone morte il bilancio dell’ondata diche ha colpito lee, in particolare, la bomba d’acqua che ha flagellato la provincia di Ancona. I dispersi al momento sono ancora 3, due dei quali bambini. Duecento Vigili del fuoco al lavoro per assistere le popolazioni colpite dall’ondata diche ha interessato le. Risultano dispersi anche due bambini #, soccorse nel pesarese dall’elicottero dei #vigilidelfuoco 5 persone in difficoltà a Serra S.Abbondio e 2 sul monte Catria. Effettuati finora 400 interventi tra le province di #Ancona e #PesaroUrbino, oltre 300 i #vigilidelfuoco al lavoro #16settembre 10:00 pic.twitter.com/UCQEca6F8X — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 16, 2022 Quattro vittime a ...

Agenzia_Ansa : Bomba d'acqua nelle Marche, sei morti e tre dispersi. Soccorritori al lavoro per tutta la notte, le ricerche non ha… - TgLa7 : Drammatico il bilancio del #maltempo ieri nelle Marche. Colpita soprattutto la provincia di Ancona: fiumi esondati,… - TgLa7 : ??MALTEMPO?? Dopo le forti piogge nelle Marche l'ondata di piena del fiume Misa è arrivata a Senigallia in provincia… - maxgreco : RT @TgLa7: ??MALTEMPO?? Alluvione nelle Marche, dove in alcune zone, in poche ore sono caduti oltre 400mm di pioggia, l'equivalente che cade… - palabritadepape : RT @AngiKappa: Strage nelle #Marche per il maltempo . Sei vittime tra cui una mamma con il suo bambino travolti in macchina dal fango . htt… -