Cos'è il quiet quitting, che sta cambiando il mondo del lavoro e tutti noi (Di venerdì 16 settembre 2022) Siamo sicuri che anche voi avete detto, o pensato, almeno una volta «basta, da oggi in ufficio faccio il minimo indispensabile!»? Se oltre a dirlo lo avete fatto davvero, siete tra coloro che hanno praticato il quiet quitting. quiet quitting: cosa significa? Anche se il dibattito sul "quiet quitting" è ormai onnipresente, il termine è stato coniato nel settembre 2009 in occasione di un convegno nel college di Texas A&M sulla diminuzione delle ambizioni in Venezuela dall'economista Mark Boldger. A renderlo nuovamente attuale è stato il boost di popolarità che questo concetto ha registrato su TikTok. Di recente ho appreso di questo termine chiamato "quiet quitting", in cui non stai lasciando definitivamente il tuo lavoro, ma stai ...

