Sky Glass | ecco la rivoluzionaria smart tv di Sky | l’utente e i contenuti al centro di tutto

(Di giovedì 15 settembre 2022) Cala il sipario su Sky, latv di casa Sky annunciata nelle scorse settimane. Oggi l’azienda ha ufficialmente mostrato al pubblico la sua televisione intelligente: scopriamone i segreti. Sky, 15/9/2022 – Computermagazine.itTutti i tre modelli avranno un display 4K Ultra HD Quantum Dot con refresh rate a 60Hz, mentre le diagonali avranno tre tagli: 43, 55 e 65 pollici. Troviamo inoltre HDR 10, Dolby Vision e HLG, e il supporto al Dolby Atmos, Dolby Digital e la configurazione Stereo 2.1. A proposito dell’audio, Skyintegrerà alla base una propria soundbar con 6 speaker e un’unità subwoofer, per un’esperienza sonora davvero esaltante. Il processore sarà invece un Quad Core ARM A55, infine, per quanto riguarda la parte della connettività, troviamo 3 ingressi HDMI 2.1 eARC con supporto al CEC, una ...

Agenzia_Ansa : Arriva in Italia Sky Glass, il nuovo televisore lanciato dall'emittente satellitare che integra i diversi contenuti… - SkySport : È arrivata #SkyGlass. Molto più di una TV ?? Ditelo a tutti i vostri amici e scoprite la prima TV di Sky #SkySport… - SkySportF1 : C’è molto di piùùùùùùùù. ???? #SkyGlass è finalmente arrivata. Ditelo a tutti i vostri amici. Molto più di una TV… - HotandHorny000 : @digitalsat_it @SkyItalia Ma perché su Sky Glass, sezione App è già presente Paramount+? L’ho notato in vari video su YouTube visti oggi - Luca_zone : RT @BlackTristan: 'Sky Glass, riproduci Bella Ciao' -

Si chiamaed è la nuova tv lanciata dall'emittente. mgg/gslE sempre dallo stesso giorno sarà possibile scaricare l'app di Paramount+ anche suQ e. Un dettaglio sui dispositivi massimi supportati ci viene offerto dalle linee guida, che dice .... E’ la prima piattaforma ad integrare completamente i contenuti: da quelli dei principali canali nazionali in chiaro a quelli dei player globali come Netflix, Disney+, Prime Video, Dazn, oltre a quel ...Agli abbonati Sky, ad esempio, basterà dire "Ciao Sky" e pronunciare il nome del proprio attore preferito per veder comparire sulla schermata tutti i suoi film disponibili tra i cataloghi di Sky e del ...