Ucraina | ultime notizie Kiev | ?«Abbattuto drone iraniano usato dai russi nell’area di Kharkiv»

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Le forze ucraine hanno riconquistato nelle ultime 24 ore oltre 20 insediamenti che erano stati occupati d… - MediasetTgcom24 : Kiev, 9 attacchi ucraini contro le forze russe nelle ultime 24 ore #ukrinform #russi… - sole24ore : ?? Ripristinata l’energia esterna, la centrale nucleare di #Zaporizhzhia chiude: - robtic58 : RT @silvio_garofalo: Travaglio è felicissimo per la controffensiva ucraina. Orsini ha votato Zelensky alle ultime elezioni. La Di Cesare è… - silviocolloca : RT @silvio_garofalo: Travaglio è felicissimo per la controffensiva ucraina. Orsini ha votato Zelensky alle ultime elezioni. La Di Cesare è… -

Secondo la presidenza, i bombardamenti russi hanno causato nelle24 ore otto morti e 19 feriti nelle Oblast di Kharkiv e Donetsk. 'L'registra fino a 200 crimini di guerra ...Ma ha avvertito che "i russi mantengono forze molto significative in, così come attrezzature, armi e munizioni. Continuano a usarle indiscriminatamente non solo contro le forze armate ucraine,...Nelle ultime ore il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è tornato a chiedere una maggiore difesa aerea e un aumento generale delle forniture di armi agli alleati della Nato, mentre sul territorio i ...Il presidente russo ha basato la legittimità del suo regime su un'immagine di forza e invincibilità, che è sempre più in discussione ...