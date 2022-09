la torta tartufata | soffice e quasi cremosa | ti svelo la mia ricetta!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 12 settembre 2022) latila miaVuoi assaggiare unadavvero diversa dal solito? Bene, allora devi solo recuperare del cioccolato e delle carote! Ebbene sì, in questa pagina vedremo come preparare unaleggera e golosa fatta con carote e cioccolato. Lacarote e cioccolato è un dolce molto semplice da realizzare e porterà via solo qualche minuto di tempo. Non dovremo impastare alcunché: sarà il frullatore a fare tutto, o, per noi. Cominciamo subito!: ingredienti. Gli ingredienti per realizzare lasono: 350 gr di farina 300 gr di gocce di cioccolato semidolce 350 gr di ...