AEW NJPW | Eddie Kingston ha il COVID | rimosso da NJPW Strong | Autumn Action

(Di domenica 11 settembre 2022) Nonostante il mondo stia iniziando davvero a imparare a convivere con il <>COVID> 19 e i contagi sembrano essere diminuiti, il rischio di contrarre la malattia è ancora concreto. Ne sa qualcosa <>Eddie> <>Kingston>, wrestler dell’AEW che è stato costretto a rinunciare a <><>NJPWper via della malattia. <>Kingston> però è convinto di poter recuperare in pochi giorni per poter tornare in TV già in questa settimana. L’annuncio Il Mad King ha tweettato:“Ed eccoci qui, ho preso il ...

TSOWrestling : Eddie Kingston ha preso il #Covid-19: niente tapings di #njpwSTRONG! #TSOW // #TSOS // #AEW - Skelkro : @StephanieHypes Non capisco perché parlate di wrestling in America la gente piace il monopolio probabilmente perché… - TSOWrestling : Ancora una volta #AEW vs #njpw a #AEWAllOut #TSOW #TSOS - Loppe_V : @FedTurris2 Scrivo di wrestling e seguo principalmente WWE ed AEW, però diciamo che da appassionato cerco di vedere… -

The Shield Of Wrestling

Dove vedere Forbidden Door in Italia A differenza di quanto inizialmente annunciato, e come consuetudine per gli eventi in ppv della, purtroppo non è stato possibile vedere" Forbidden ...Dove vedere Forbidden Door in Italia A differenza di quanto inizialmente annunciato, e come consuetudine per gli eventi in ppv della, purtroppo non è stato possibile vedere" Forbidden ... Eddie Kingston positivo al Covid: salta i tapings NJPW Ne sa qualcosa Eddie Kingston, wrestler dell’AEW che è stato costretto a rinunciare a NJPW Strong: Autumn Action per via della malattia. Kingston però è convinto di poter recuperare in pochi giorni ...Mentre il mondo continua a superare la Covid-19, il virus può ancora sconvolgere i piani delle federazioni di wreslting. Eddie Kingston della AEW ha annunciato su Twitter che salterà gli incontri di d ...