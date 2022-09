Liga 2022/2023: prima vittoria per il Siviglia, 2-3 in casa dell’Espanyol (Di sabato 10 settembre 2022) Arriva la prima attesa vittoria per il Siviglia nella Liga 2022/2023. La squadra di un Lopetegui sempre più in bilico dopo l’avvio disastroso in campionato con un solo punto in quattro giornate riesce finalmente a trovare tre punti tutti insieme e lo fa nella trasferta in casa dell’Espanyol. Contro i catalani all’RCDE Stadium di Cornella de Llobregat è 2-3 per gli ospiti, che salgono a quota quattro punti in classifica agganciando proprio i rivali odierni. Avvio importante degli ospiti, che già dopo neanche un minuto passano in vantaggio con Erik Lamela. La rete segnata a freddo spiana la strada al Siviglia, che al 26? è già avanti di due gol grazie al sigillo di Carmona, capace poi di ripetersi poco prima ... Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) Arriva laattesaper ilnella. La squadra di un Lopetegui sempre più in bilico dopo l’avvio disastroso in campionato con un solo punto in quattro giornate riesce finalmente a trovare tre punti tutti insieme e lo fa nella trasferta in. Contro i catalani all’RCDE Stadium di Cornella de Llobregat è 2-3 per gli ospiti, che salgono a quota quattro punti in classifica agganciando proprio i rivali odierni. Avvio importante degli ospiti, che già dopo neanche un minuto passano in vantaggio con Erik Lamela. La rete segnata a freddo spiana la strada al, che al 26? è già avanti di due gol grazie al sigillo di Carmona, capace poi di ripetersi poco...

