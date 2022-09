Navas vicinissimo al Napoli, Giuntoli racconta il retroscena: “Fiducia in Meret, migliorerà con i piedi” (Di venerdì 9 settembre 2022) Alex Meret e Keylor Navas sono tra gli argomenti di Cristiano Giuntoli direttore sportivo del Napoli che parla al Corriere dello Sport. Una lunga intervista quella del dirigente azzurro che tocca molti temi, come la curiosità sulla trattativa che ha portato Kvaratskhelia al Napoli. Ma anche le differenze tra Spalletti, Ancelotti, Gattuso e Sarri. In una intervista così ad ampio raggio non si poteva non parlare di calciomercato ed in particolare di Navas e Cristiano Ronaldo, che sono state le due tentazioni di un calciomercato del Napoli rivoluzionato dalla dirigenza azzurra: “È stato un rischio da correre. il coronavirus aveva messo in ginocchio le finanze, volevamo riportare il club in un circuito virtuoso. Per farlo dovevamo arretrare con i salari. Alla fine il ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 9 settembre 2022) Alexe Keylorsono tra gli argomenti di Cristianodirettore sportivo delche parla al Corriere dello Sport. Una lunga intervista quella del dirigente azzurro che tocca molti temi, come la curiosità sulla trattativa che ha portato Kvaratskhelia al. Ma anche le differenze tra Spalletti, Ancelotti, Gattuso e Sarri. In una intervista così ad ampio raggio non si poteva non parlare di calciomercato ed in particolare die Cristiano Ronaldo, che sono state le due tentazioni di un calciomercato delrivoluzionato dalla dirigenza azzurra: “È stato un rischio da correre. il coronavirus aveva messo in ginocchio le finanze, volevamo riportare il club in un circuito virtuoso. Per farlo dovevamo arretrare con i salari. Alla fine il ...

