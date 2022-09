Ligue 1, Lens-Troyes 1-0: debutto dell'ex Inter Agoumé (Di venerdì 9 settembre 2022) Un gol di Kevin Danso decide l'anticipo della 7a giornata di Ligue 1 tra Lens e Troyes. 1-0 finale, l'ex Augsbug ha segnato al 39°... Leggi su calciomercato (Di venerdì 9 settembre 2022) Un gol di Kevin Danso decide l'anticipoa 7a giornata di1 tra. 1-0 finale, l'ex Augsbug ha segnato al 39°...

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LIGUE 1 - Il Lens batte il Troyes e vola in testa alla classifica - susydigennaro : RT @napolimagazine: LIGUE 1 - Il Lens batte il Troyes e vola in testa alla classifica - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LIGUE 1 - Il Lens batte il Troyes e vola in testa alla classifica - napolimagazine : LIGUE 1 - Il Lens batte il Troyes e vola in testa alla classifica - apetrazzuolo : LIGUE 1 - Il Lens batte il Troyes e vola in testa alla classifica -