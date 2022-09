Chiara Ferragni fuori dal cda di Tod’s: “Ha perso i requisiti” (Di giovedì 8 settembre 2022) Chiara Ferragni esce dal cda di Tod’s come membro indipendente. A comunicarlo con una nota è la stessa azienda marchigiana Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di giovedì 8 settembre 2022)esce dal cda dicome membro indipendente. A comunicarlo con una nota è la stessa azienda marchigiana Perizona Magazine.

GiusCandela : Ogni giorno c'è una polemica su Chiara Ferragni, una notizia su di lei. Un vip che esprime stima, uno che la detest… - FranAltomare : Chiara Ferragni, sei la mia vita. Ma c’è bisogno di qualcuno che ti dica che elicotteri e jet privati per prendere… - fanpage : Un comportamento, quello della #Ferragni, che sta scatenando non poche polemiche - QuotidianPost : Chi è Chiara Ferragni e perché molti criticano una delle più celebri influencer al mondo - eccentricverde : chiara ferragni and her pink balenciaga le cagole bag -