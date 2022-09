Vecchia Lega al vetriolio | “De Luca prende in giro gli irpini”

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’a intera resta sconcertata dinanzi all’ennesimo inganno di un governo regionale allo sbando e senza pudore. Dopo il taglio del nastro del reparto di cardiologia dell’Ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi, chiuso dopo appena pochi mesi, oggi Detaglia il nastro di una struttura non collaudata e non operativa”. Così in una nota stampa Salvatore, segretario provinciale delladi Avellino. “Ci auguriamo che il Governatore, prima dello tsunami che si abbatterà il 25 settembre, faccia in tempo ad appendere sulle pareti del terminal le fotografie dei bus che quotidianamente lasciano a terra gli incolpevoli passeggeri. Non possiamo dimenticare che sempre De, con operazioni tese ad avvantaggiare la sua Salerno, ha fatto perdere all’Air le ...

...nuova Lancia Delta.ù Il leader dellaMatteo Salvini ha recentemente dichiarato di non possedere alcuna auto. Non sappiamo se credergli davvero dato che lo si è visto al volante di una...... FI e. Un'altra possibilità è quella di organizzare aste calmierate, con criteri selettivi all'... e con una tecnologia giàadesso. Il nuovo nucleare senza scorie, che deve essere ...Fischietto ben noto ai colori rossoverdi quello designato dalla Can di A-B per la sfida in programma al Tardini Sarà Daniele Paterna a dirigere la sfida fra Parma e Ternana, in programma allo stadio E ...