Trofeo Antonino Mercadante | passano i favoriti

GiornCittadino : Tennis: al via da oggi, al Ct Palermo, il Trofeo Antonino Mercadante - LuigiAnsaloni : RT @QdSit: Martedì 6 settembre si sono concluse al Ct Palermo le gare del tabellone delle qualificazioni dell’ottava edizione del Trofeo An… - palermo24h : Trofeo Antonino Mercadante, sorteggiati i tabelloni principali - QdSit : Martedì 6 settembre si sono concluse al Ct Palermo le gare del tabellone delle qualificazioni dell’ottava edizione… - GiornaleLORA : Trofeo Antonino Mercadante: sorteggiati i tabelloni principali Mercoledì 7 settembre si parte alle 8.30 -

2' DI LETTURA PALERMO - Martedì 6 settembre si sono concluse al Ct Palermo le gare del tabellone delle qualificazioni dell'ottava edizione delMercadante, prova ITF juniores maschile e femminile grado 3 in programma fino a domenica 11 settembre al Ct Palermo. A superare le qualificazioni sono stati Leonardo Angeloni, ...... al 15°Rally Valle del Sosio, valido sia per la Coppa rally di zona sia per ilrally di zona ...Di Matteo, con la sua Formula Gloria C8 Suzuki, ha concluso al quinto posto della generale.Si sono concluse al Ct Palermo di Viale del Fante le gare del tabellone delle qualificazioni dell’ottava edizione del Trofeo Antonino Mercadante, prova ITF juniores maschile e femminile grado 3 in pro ...Chiuse oggi le qualificazioni per l’ottava edizione del Trofeo Antonino Mercadante, prova Itf juniores maschile e femminile grado 3 in programma fino a domenica 11 settembre al Ct Palermo. Gli ultimi ...