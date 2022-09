Napoli: spari contro palazzo in rione popolare Somma Vesuviana (Di mercoledì 7 settembre 2022) Napoli, 7 set. (Adnkronos) - Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi questa notte poco dopo l'una a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. I Carabinieri della stazione di Somma Vesuviana sono intervenuti in via San Sossio, dove poco prima erano stati segnalati i colpi. Sul posto i militari hanno trovato 6 bossoli calibro 9x21. I colpi sarebbero stati sparati verosimilmente contro un palazzo del complesso popolare noto come Parco del Sole. Non risultano feriti. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dei fatti. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022), 7 set. (Adnkronos) - Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi questa notte poco dopo l'una a, in provincia di. I Carabinieri della stazione disono intervenuti in via San Sossio, dove poco prima erano stati segnalati i colpi. Sul posto i militari hanno trovato 6 bossoli calibro 9x21. I colpi sarebbero stati sparati verosimilmenteundel complessonoto come Parco del Sole. Non risultano feriti. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

cronista73 : Spari nella movida, manifestazione in piazza Trieste e Trento: «Ora meno annunci e più telecamere» - cronista73 : Spari nella movida, manifestazione in piazza Trieste e Trento: «Ora meno annunci e più telecamere»… - Cadelux : @sanacore_ Vabe', ho capito che il nervo sul tema è scoperto. Buona lettura - corrmezzogiorno : #Napoli Spari nella movida, manifestazione in piazza Trieste e Trento: «Meno annunci ... - kattyrosexx : @Gabry_L3l3 @puparulepatan Veramente in una città civile non ci dovrebbero essere nemmeno i cinghiali,mentre i napo… -