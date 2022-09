L’Italia vola al Mondiale 2023, Bertolini: “Per me, le ragazze e il movimento” (Di martedì 6 settembre 2022) Giacinti (29? del primo tempo) e Boattin (74? del secondo tempo) strappano dal buio dell’avventura europea L’Italia del calcio femminile e portano le compagne al Mondiale del 2023. Una splendida doppietta azzurra (2 a 0 sulla Romania) per entrambe che regala il sorriso al team di Milena Bertolini. Rinasce la squadra dopo la delusione al recente Europeo di calcio: “Per me, per le ragazze e per tutto il movimento”. Ha dichiarato l’allenatrice azzurra a margine della partita ai microfoni di Raisport. In casa, allo Stadio Mazza di Ferrara, le azzurre hanno alzato cuore e carattere e hanno conquistato il biglietto del sogno iridato. (foto@Nazionale di Calcio Femminile – Facebook) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 6 settembre 2022) Giacinti (29? del primo tempo) e Boattin (74? del secondo tempo) strappano dal buio dell’avventura europeadel calcio femminile e portano le compagne aldel. Una splendida doppietta azzurra (2 a 0 sulla Romania) per entrambe che regala il sorriso al team di Milena. Rinasce la squadra dopo la delusione al recente Europeo di calcio: “Per me, per lee per tutto il”. Ha dichiarato l’allenatrice azzurra a margine della partita ai microfoni di Raisport. In casa, allo Stadio Mazza di Ferrara, le azzurre hanno alzato cuore e carattere e hanno conquistato il biglietto del sogno iridato. (foto@Nazionale di Calcio Femminile – Facebook) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, ...

Federvolley : #MWCH2022 ?? L'ITALIA???? VOLA AI QUARTI DI FINALE!!! #LaNazionale supera 3-1 (25-21, 21-25, 26-24, 25-18) Cuba ????… - ItalianSerieA : New post: Gioia Mondiale: l’Italia batte la Romania e vola in Australia e Nuova Zelanda. Bertolini: “Siamo nella st… - Sport_Fair : L'#Italia femminile vola al #Mondiale del 2023: successo contro la Romania e pass per la competizione più important… - SportRepubblica : L'Italia femminile vola al Mondiale, battuta la Romania 2-0 [aggiornamento delle 20:48] - Luxgraph : Europei: l'Italia vola in semifinale dopo aver battuto la Francia -