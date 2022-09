“Sono vivo e ve lo posso raccontare”, Daniele Bossari racconta la lotta contro un tumore alla gola (Di lunedì 5 settembre 2022) È una lunga riflessione quella di Daniele Bossari. Il conduttore Mediaset, marito di Filippa Lagerbäck, ha pubblicato un post in cui ha messo a nudo la sua anima e ha raccontato una vicenda personale dolorosa ma anche una storia ricca di speranza. “Sono vivo e ve lo posso raccontare” dice Bossari che è stato a lungo assente dai social dopo la scoperta di un tumore alla gola. E come Fedez, anche lui decide di narrare ai suoi fan uno spaccato di vita personale. La condivisone, secondo l’uomo, non può far altro che aiutare chi sta vivendo lo stesso problema. La foto apparsa su Instagram mostra Bossari mentre tiene in mano un tarocco, l’Appeso. Questa carta, narra l’uomo, ... Leggi su diredonna (Di lunedì 5 settembre 2022) È una lunga riflessione quella di. Il conduttore Mediaset, marito di Filippa Lagerbäck, ha pubblicato un post in cui ha messo a nudo la sua anima e hato una vicenda personale dolorosa ma anche una storia ricca di speranza. “e ve lo” diceche è stato a lungo assente dai social dopo la scoperta di un. E come Fedez, anche lui decide di narrare ai suoi fan uno spaccato di vita personale. La condivisone, secondo l’uomo, non può far altro che aiutare chi sta vivendo lo stesso problema. La foto apparsa su Instagram mostramentre tiene in mano un tarocco, l’Appeso. Questa carta, narra l’uomo, ...

repubblica : Daniele Bossari dopo la chemio: 'Sono vivo e lo posso raccontare' [a cura di redazione spettacoli] - Emagorno : Il 3 settembre la mafia uccideva il Generale Carlo Alberto #DallaChiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agent… - AlbertoBagnai : @nadiafrancy @borghi_claudio Ah, allora lei per aiutare me e Claudio vorrebbe una Lega con solo me e Claudio in par… - ziozetti : @GreenVanilLaura Certo che non sono abituato, non vivo nella jungla! - Ecatetriformis : RT @MaccaBank: Sono laureata con lode, vivo a Palermo, non percepisco il #rdc e #voto5s. La saluto. -