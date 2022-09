Scopigno Cup in udienza da Papa Francesco (Di sabato 3 settembre 2022) Giornata indimenticabile per la Scopigno Cup. Mercoledì 31 agosto le squadre e lo staff del torneo di calcio giovanile sono stati ricevuti... Leggi su calciomercato (Di sabato 3 settembre 2022) Giornata indimenticabile per laCup. Mercoledì 31 agosto le squadre e lo staff del torneo di calcio giovanile sono stati ricevuti...

LALAZIOMIA : Scopigno Cup in udienza da Papa Francesco - LALAZIOMIA : La Fluminense conquista la Scopigno Cup: Lazio ko 3-1. La Roma trionfa fra le donne. Foto - LALAZIOMIA : Scopigno Cup al Fluminense, battuta in finale la Lazio: tutte le premiazioni - AlessandroPaoli : RT @VoceGiallorossa: ?? 30ª @SCOPIGNOCUP ?? #Stomeo premiato come 'Miglior Promessa Portieri' @autoquattrosrl (© foto @LucianoSacchini ) #V… - VoceGiallorossa : ?? 30ª @SCOPIGNOCUP ?? #Stomeo premiato come 'Miglior Promessa Portieri' @autoquattrosrl (© foto @LucianoSacchini )… -