Jane Fonda ha un cancro | l’annuncio sui social

"Cari amici, ho qualcosa di personale da condividere. Mi è stato diagnosticato un linfoma non Hodgkin e ho iniziato la chemioterapia". Inizia così il post pubblicato su Instagram da Jane Fonda che rivela così di avere un "cancro molto curabile – aggiunge – L'80% delle persone sopravvive, quindi mi sento molto fortunata". "Sono fortunata anche perché ho l'assicurazione sanitaria e l'accesso ai migliori medici e trattamenti – sottolinea la leggendaria attrice e attivista americana – Mi rendo conto, ed è doloroso, di essere una privilegiata. Quasi tutte le famiglie americane hanno avuto a che fare con il cancro, prima o poi, e troppe non hanno accesso all'assistenza sanitaria di qualità che sto ricevendo io e questo non è giusto". "Dobbiamo anche parlare molto di più non solo delle cure

