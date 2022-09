Benfica | UFFICIALE | un ex Milan rescinde il contratto

DiMarzio : #SkyCalciomercatoDay #SerieA | @USCremonese, ufficiale l'arrivo di #Meité dal #Benfica - Emmdido : ??UFFICIALE: Draxler è un nuovo giocatore del Benfica Il centrocampista tedesco arriva dal PSG in prestito. - newsulcalcioita : Ufficiale,il #Fulham acquista Carlos #Vinicius dal #Benfica per 4.25 milioni. - fettonejr : @Christi70555542 @TheoCells @Santi_J_FM È andato al Benfica. Ufficiale poco fa - Domenic36396232 : ? UFFICIALE ? Carlos #Vinicius è un nuovo giocatore del #Fulham 5mln nelle casse del #Benfica Contratto triennale… -

Alfredo Pedullà

Draxler, colpo per i portoghesi per questo finale di calciomercato.l'arrivo del giocatore tedesco Julian Draxler è un nuovo giocatore del, come comunicato dal club portoghese. ...19:22 Draxler dal Psg al, è: Draxler è un nuovo giocatore el, arriva dal Psg in prestito oneroso (2,5 milioni di euro) con ingaggio del giocatore pagato in gran ... Ufficiale: Benfica, colpo Draxler dal PSG Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...21:30 – Kluivert sta firmando in questi momenti il suo contratto con il Valencia di Rino Gattuso. Lo riporta Sky Sport. 20:03 – Armando Izzo è un nuovo giocatore del Monza. Ufficiale. 20:00 – Arriva i ...