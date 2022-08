Michelle Hunziker | l’ultima indiscrezione sull’ex marito | Tomaso Trussardi corteggiato da donne dello spettacolo

fanpage : Aurora Ramazzotti è incinta Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti saranno presto nonni - infoitcultura : Michelle Hunziker, una futura nonna country! - infoitcultura : La differenza tra Eros Ramazzotti 'nonno' e Michelle Hunziker 'nonna senza rughe' - infoitcultura : Michelle Hunziker, spiazzante indiscrezione: il suo ex corteggiato da una donna famosa? - infoitcultura : Michelle Hunziker si rimette la fede al dito: vuole riavvicinarsi a Tomaso Trussardi? Gli indizi dai social -

In una delle ultime foto pubblicate su Instagram dalla conduttrice si vede nitidamente l'anello all'anulare ...Che sia vero o no, il gossip sulla gravidanza di sta generando molti rumors. Da questa mattina sta impazzando la news sulla figlia died Eros Ramazzotti che sarebbe incinta del suo primogenito col compagno Goffredo. Ma, se sui social dei diretti interessati tutto tace, a rompere il silenzio smentendo tutto è il ...Negli ultimi mesi Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono spesso trovati nel mirino del gossip. Dopo l'annuncio della fine del loro matrimonio, i due ...Michelle Hunziker ha sorpreso tutti nelle scorse ore condividendo una Instagram stories dove, nel dare il 'buon giorno' ai suoi milioni di followers, ha anche messo in mostra la mano dove si vede chia ...