Hateboer, tra Nottingham e Milan. L'Atalanta deve piazzarlo (per sbloccare Sosa)

L'esterno dell'Atalanta Hans Hateboer è la chiave per sbloccare Borna Sosa: operazione da concludersi entro poche ore Non esistono alibi: per far arrivare Borna Sosa dallo Stoccarda L'Atalanta deve sistemare prima di tutto Hans Hateboer. Una situazione difficile di quanto si possa pensare, visto che per l'olandese fino ad ora le offerte si limitavano a semplici osservazioni. A poche ore dalla fine del calciomercato estivo però il contesto nerazzurro è ben preciso. Due piedi in due scarpe con L'Atalanta che sta sentendo sia con il Nottingham (che sta meditando) e nelle ultime ore anche con il Milan (alla ricerca di un vero e proprio esterno destro). Sta tutto nella capacità di Congerton di saper ...

