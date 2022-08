Serie B 2022/2023, Forte trascina il Benevento alla prima vittoria: Frosinone battuto 2-1 (Di domenica 28 agosto 2022) Al Vigorito il Benevento batte 2-1 il Frosinone e conquista la prima vittoria nella Serie B 2022/2023. Gara piena di colpi di scena, con tanti gol annullati e un rigore sbagliato nel primo tempo. Francesco Forte apre il match al 35?, Garritano pareggia i conti al 59? ma tre minuti dopo ancora lo Squalo firma il nuovo vantaggio dei suoi. La squadra di Caserta sale a quota 4 punti, mentre il Frosinone subisce il primo ko e rimane a quota 6. LA PARTITA – Subito ritmi altissimi nel primo tempo. Dopo tre minuti dal fischio d’inizio ci prova subito Rohden con un destro dalla distanza, ma Paleari si allunga e mette in angolo, e al 13? Caso supera il portiere avversario e conclude a botta sicura trovando il salvataggio di ... Leggi su sportface (Di domenica 28 agosto 2022) Al Vigorito ilbatte 2-1 ile conquista lanella. Gara piena di colpi di scena, con tanti gol annullati e un rigore sbagliato nel primo tempo. Francescoapre il match al 35?, Garritano pareggia i conti al 59? ma tre minuti dopo ancora lo Squalo firma il nuovo vantaggio dei suoi. La squadra di Caserta sale a quota 4 punti, mentre ilsubisce il primo ko e rimane a quota 6. LA PARTITA – Subito ritmi altissimi nel primo tempo. Dopo tre minuti dal fischio d’inizio ci prova subito Rohden con un destro ddistanza, ma Paleari si allunga e mette in angolo, e al 13? Caso supera il portiere avversario e conclude a botta sicura trovando il salvataggio di ...

