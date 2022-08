Roma, dopo Belotti ecco Camara. I dettagli (Di domenica 28 agosto 2022) Non solo Belotti. La Roma sta per piazzare pure il colpo Mady Camara. L'Olympiacos ha detto sì al prestito oneroso (poco meno di... Leggi su calciomercato (Di domenica 28 agosto 2022) Non solo. Lasta per piazzare pure il colpo Mady. L'Olympiacos ha detto sì al prestito oneroso (poco meno di...

FBiasin : L’#Inter che dopo la prima “è poca roba” ma dopo la seconda “vincerà tutto”, ora “fa pena”. La #Roma che dopo 180’… - CB_Ignoranza : 8 anni dopo di nuovo insieme. Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi tornano a Roma. Dite a Fried… - marcoconterio : ?????? La #Juventus vuole definire l'arrivo di Leandro Paredes ???? dal #PSG dopo la gara contro la Roma. Prestito con… - AdamartArt : @GianfrancoDAvin @artribune Non so se dopo Roma. - Eli780251181 : RT @BighiTheKid: “Le ambizioni e la crescita della Roma sono sotto gli occhi di tutti e hanno esercitato in me un fascino incredibile: a qu… -