Integratori alimentari | 4 miti da sfatare

(Di sabato 27 agosto 2022) Quello dell’integrazione alimentare è un argomento interessante che, qualche volta, può dare origine a fraintendimenti. Alcuni, per esempio, sono convinti che gli integratori siano dei farmaci. Non c’è nulla di più sbagliato. “Sia da un punto di vista legislativo, che linguistico, l’integratore non è un farmaco, ma un concentrato di sostanze nutritive il cui scopo è integrare (eventuali) carenze della nostra dieta e non ha una funzione curativa. Quando però una patologia è correlata alla mancanza di un determinato nutriente l’integratore diventa automaticamente curativo“, afferma il Prof. Arrigo Cicero, Professore di Scienze Tecniche Dietetiche Applicate presso l’Università di Bologna, Presidente del SINut e Coordinatore del Comitato Scientifico di VitaVi. Consapevole che l’integrazione alimentare, associata a uno stile di vita sano, contribuisca al mantenimento o al miglioramento ...