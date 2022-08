Ombrina e il gas alle stelle mandano ko la decarbonizzazione Scrive Cianciotta

Leggi su formiche

(Di venerdì 26 agosto 2022) Il nuovo record del gas che ha toccato ieri 321 euro a megawattora, l’arbitrato da 190 milioni di euro vinto dalla Rockhopper con lo Stato italiano per la vicenda, il progetto petrolifero offshore davanticoste abruzzesi bloccato nel 2016 dal ministero dello Sviluppo Economico, la crescita del turismo a Melendugno, la città del Salento conosciuta anche per l’approdo del Tap, che è la quinta città del Salento per presenze turistiche nonostante i catastrofisti e i profeti del no ne avessero decretato la fine. Quelli che all’apparenza sembrano essere tre momenti distinti, contengono invece molte correlazioni che, se lette alla luce degli investimenti annunciati di recente dal governo Norvegese (entro il 2030 aumenterà l’estrazione di idrocarburi e di gas) e le trivellazioni in Croazia, ci dicono molto delle scelte poco lucide che Italia ed ...