Mobilità green e hi-tech | sfida per startup | 120mila euro per sviluppare il progetto vincente

(Di giovedì 25 agosto 2022) Banco Santander, sponsor di Scuderia Ferrari e di Formula One Management, e la Oxentia Foundation lanciano la “Santander X Global Challenge Countdown 2 Zero”.Si tratta di un bando aperto ae scaleup per aiutare la società a trovare le soluzioni più innovative e sostenibili nei settori della, della logistica e dei trasporti, nonché alternative di compensazione delle emissioni di carbonio. EIT InnoEnergy collaborerà con Santander X e con la Oxentia Foundation in questa. Le sei soluzioni vincenti (tree tre scaleup) riceveranno sostegno finanziario per lo sviluppo delle loro soluzioni per un totale di 120.000; promozione della visibilità locale e globale e riconoscimento delle soluzioni vincenti attraverso alcuni portali e canali social media del Gruppo ...

Il Denaro

