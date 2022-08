Giorno indipendenza Ucraina | Shevchenko | “Grazie a chi difende la nostra libertà”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Oggi, mercoledì 24 agosto, è unmolto importante per l’, in quanto ricorre il 31esimo anniversario deldell’, ricorrenza sentita tanto più in questo momento storico, in cui è in corso il conflitto con la Russia. Questo il messaggio pubblicato da Andriysul proprio profilo Twitter: “Oggi, nel 31esimo anniversario dell’dell’, stiamo lottando per il diritto di essere liberi e vivere in pace. Voglio ringraziare tutti coloro che stannondo la, ricordiamo sempre i nostri eroi che hanno dato la loro vita per l’”. SportFace.