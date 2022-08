Pinto: «Dispiace per Wijnaldum, avremo tempo per pensare se rimpiazzarlo» (Di lunedì 22 agosto 2022) Poco prima della sfida con la Cremonese, il general manager della Roma, Tiago Pinto, ha parlato ai microfoni di Dazn. Ha commentato l’infortunio di Wijnaldum, che si è rotto la tibia in allenamento. “Eravamo in una onda positiva ma questo è il calcio, non possiamo lamentarci. Queste cose succedono, Dispiace. Abbiamo impiegato tanto a portare Gini qua e lui ha impiegato poco a diventare della nostra famiglia. Ci fermeremo un attimo per capire cosa sarà meglio per lui e sono certo che tornerà più forte. Ringrazio i media che non hanno cercato un colpevole in questa situazione e chi è andato dritto a cercarlo mettendo in mezzo un ragazzo si vede che non ha mai giocato a calcio. Siamo una famiglia, abbiamo gli allenamenti come tutti”. Cercherete un altro centrocampista? “avremo tempo per ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 agosto 2022) Poco prima della sfida con la Cremonese, il general manager della Roma, Tiago, ha parlato ai microfoni di Dazn. Ha commentato l’infortunio di, che si è rotto la tibia in allenamento. “Eravamo in una onda positiva ma questo è il calcio, non possiamo lamentarci. Queste cose succedono,. Abbiamo impiegato tanto a portare Gini qua e lui ha impiegato poco a diventare della nostra famiglia. Ci fermeremo un attimo per capire cosa sarà meglio per lui e sono certo che tornerà più forte. Ringrazio i media che non hanno cercato un colpevole in questa situazione e chi è andato dritto a cercarlo mettendo in mezzo un ragazzo si vede che non ha mai giocato a calcio. Siamo una famiglia, abbiamo gli allenamenti come tutti”. Cercherete un altro centrocampista? “per ...

napolista : Pinto: «Dispiace per #Wijnaldum, avremo tempo per pensare se rimpiazzarlo» A Dazn: «Sono cose che succedono. Chi h… - VoceGiallorossa : ???Tiago Pinto: 'Dispiace per @GWijnaldum. Penseremo al meglio per lui e per la squadra. Zaniolo sta bene' Leggi qui… - siamo_la_Roma : ?? 'Dispiace per #Wijnaldum. Tornerà più forte di prima' ?? 'Ora dobbiamo capire cosa è meglio per lui' ?? Le parol… - ArcangeloBarone : RT @LAROMA24: Roma-Cremonese, PINTO: 'Dispiace per Wijnaldum. Ringrazio i pochi media che non hanno cercato un colpevole' #AsRoma https://t… - LAROMA24 : Roma-Cremonese, PINTO: 'Dispiace per Wijnaldum. Ringrazio i pochi media che non hanno cercato un colpevole' #AsRoma… -