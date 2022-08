Meloni: «FdI tutelerà e valorizzerà l’agricoltura, eccellenza del Made in Italy. Stop a frodi» (Di sabato 20 agosto 2022) «l’agricoltura è l’esempio per eccellenza dell’economia reale. E quella italiana detiene, in termini di qualità dei prodotti agroalimentari, il primato comunitario delle DOP e delle IGP, che sono oltre il 22% sull’intero registro dell’Unione Europea». Lo sottolinea Giorgia Meloni in un video pubblicato su Fb dal titolo Pronti a difendere la nostra agricoltura «Siamo la prima agricoltura green d’Europa» «Noi siamo – sottolinea la leader di Fratelli d’Italia – la prima agricoltura green d’Europa e la sesta del mondo. Possediamo un patrimonio di tipicità, qualità, sicurezza alimentare, cura del territorio che deve assolutamente essere tutelato e valorizzato. Per difendere questa ricchezza abbiamo innanzi tutto bisogno di proteggere i nostri agricoltori, promuovendo contratti di filiera che garantiscano una remunerazione adeguata del ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 20 agosto 2022) «è l’esempio perdell’economia reale. E quella italiana detiene, in termini di qualità dei prodotti agroalimentari, il primato comunitario delle DOP e delle IGP, che sono oltre il 22% sull’intero registro dell’Unione Europea». Lo sottolinea Giorgiain un video pubblicato su Fb dal titolo Pronti a difendere la nostra agricoltura «Siamo la prima agricoltura green d’Europa» «Noi siamo – sottolinea la leader di Fratelli d’Italia – la prima agricoltura green d’Europa e la sesta del mondo. Possediamo un patrimonio di tipicità, qualità, sicurezza alimentare, cura del territorio che deve assolutamente essere tutelato e valorizzato. Per difendere questa ricchezza abbiamo innanzi tutto bisogno di proteggere i nostri agricoltori, promuovendo contratti di filiera che garantiscano una remunerazione adeguata del ...

sbonaccini : Meloni e FdI non han mai sostenuto Draghi come Presidente del Consiglio e non han mai votato Mattarella come Presid… - CottarelliCPI : Secondo Meloni, chi critica il programma di FdI e ne sottolinea i rischi in interviste all’estero danneggia l'Itali… - lauraboldrini : #Meloni vuole abolire il #redditodicittadinanza e dice no al #salariominimo, voltando le spalle a chi ha più bisogn… - RZironda : RT @Lamp__1: Il #sondaggio Chi voti? #Meloni #fdi #Salvini #lega #Berlusconi #fi #Calenda #Renzi #azione #italiaviva #Letta #pd #conte #M5S - ___D10___ : RT @Lamp__1: Il #sondaggio Chi voti? #Meloni #fdi #Salvini #lega #Berlusconi #fi #Calenda #Renzi #azione #italiaviva #Letta #pd #conte #M5S -