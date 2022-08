Bologna, Mihajlovic: 'Nessun rancore per Orsolini e Bonifazi, ora niente più ritardi. Lucumì come Tomiyasu e Theate' (Di sabato 20 agosto 2022) L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha presentato in conferenza stampa il match di domani contro l'Hellas Verona. "E'... Leggi su calciomercato (Di sabato 20 agosto 2022) L'allenatore delSinisaha presentato in conferenza stampa il match di domani contro l'Hellas Verona. "E'...

Luxgraph : Bologna, Mihajlovic: 'Emergenza difesa, Orsolini può giocare' - Smarso : #BolognaVerona probabili formazioni e conferenze stampa dei tecnici: MIHAJLOVIC con un dubbio in attacco, CIOFFI sp… - BondolaSmarsa : #BolognaVerona probabili formazioni e conferenze stampa dei tecnici: MIHAJLOVIC con un dubbio in attacco, CIOFFI sp… - infoitsport : Bologna-Verona, Mihajlovic: “Dobbiamo migliorare in un aspetto preciso” - sportli26181512 : #Bologna, #Mihajlovic: 'Orsolini? Gioca. Possibili sorprese dal mercato': Il tecnico dei felsinei: 'In difesa siamo… -