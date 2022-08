“Finisce qui”. La coppia vip italiana rompe: è addio dopo 2 figli (Di giovedì 18 agosto 2022) Giovanna Mezzogiorno a ruota libera al settimanale Oggi, l’attrice ha raccontato come sta vivendo questi anni trascorsi dopo la separazione dal marito Alessio Fugolo, padre dei suoi due figli Leone e Zeno. Nessun annuncio ufficiale da parte dell’ormai ex coppia del mondo del cinema. Anche lui lavora in questo settore, come macchinista dietro le quinte. Si sono incontrati sul set del film Vincere di Marco Bellocchio nel 2009 e nello stesso anno si sono sposati. Nel corso di questa intervista, l’attrice romana preferisce non entrare nei dettagli della rottura con il padre dei suoi figli. Piuttosto Giovanna ha respinto le accuse su alcune presunte abitudini. “Se lavoro di meno partono le leggende metropolitane: dicono che sto male, che mi drogo, bevo, prendo gli psicofarmaci, fra un po’ faccio pure le rapine”. Ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 18 agosto 2022) Giovanna Mezzogiorno a ruota libera al settimanale Oggi, l’attrice ha raccontato come sta vivendo questi anni trascorsila separazione dal marito Alessio Fugolo, padre dei suoi dueLeone e Zeno. Nessun annuncio ufficiale da parte dell’ormai exdel mondo del cinema. Anche lui lavora in questo settore, come macchinista dietro le quinte. Si sono incontrati sul set del film Vincere di Marco Bellocchio nel 2009 e nello stesso anno si sono sposati. Nel corso di questa intervista, l’attrice romana preferisce non entrare nei dettagli della rottura con il padre dei suoi. Piuttosto Giovanna ha respinto le accuse su alcune presunte abitudini. “Se lavoro di meno partono le leggende metropolitane: dicono che sto male, che mi drogo, bevo, prendo gli psicofarmaci, fra un po’ faccio pure le rapine”. Ha ...

valterdemaggio : E non finisce qui !!! - OfficialASRoma : FINISCE QUI! Conquistiamo i primi tre punti del nostro campionato ?? ?? Decide il gol di Bryan @Cristante nel primo… - senecaepericle : @NelAlici @Napalm51 Mai sentito parlare di 'spoonbabies'? Qui finisce che gli zompa il business! ???????? - ChryTheking : RT @valterdemaggio: E non finisce qui !!! - Sardanapalooo : @BighiTheKid Ci vuole equilibrio. Ma qui su Twitter non sai mai dove inizia e finisce il confine tra sfottò e comme… -