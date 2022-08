Taiwan e Ucraina, la Cina invia truppe in Russia (Di mercoledì 17 agosto 2022) La Cina invia le sue truppe in Russia per un ciclo di esercitazioni militari. Per la prima volta dallo scoppio della guerra in Ucraina. E poche settimane dopo la visita di Nancy Pelosi a Taiwan. Operazioni militari congiunte con l’esercito di Mosca e le forze di altri paesi tra cui India, BieloRussia e Tagikistan. A riferirlo è il ministero della Difesa della Cina, precisando che la presenza cinese “non è correlata all’attuale situazione internazionale e regionale“. Sembra quasi una giustificazione non richiesta ma fornita in via preventiva. Le operazioni militari fanno parte di un accordo di collaborazione con “l’obiettivo di approfondire la cooperazione pratica e amichevole con gli eserciti dei paesi partecipanti. Migliorare il livello di ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 17 agosto 2022) Lale sueinper un ciclo di esercitazioni militari. Per la prima volta dallo scoppio della guerra in. E poche settimane dopo la visita di Nancy Pelosi a. Operazioni militari congiunte con l’esercito di Mosca e le forze di altri paesi tra cui India, Bieloe Tagikistan. A riferirlo è il ministero della Difesa della, precisando che la presenza cinese “non è correlata all’attuale situazione internazionale e regionale“. Sembra quasi una giustificazione non richiesta ma fornita in via preventiva. Le operazioni militari fanno parte di un accordo di collaborazione con “l’obiettivo di approfondire la cooperazione pratica e amichevole con gli eserciti dei paesi partecipanti. Migliorare il livello di ...

pietrom79 : Più russi muoiono in Ucraina e meno voglia i cinesi avranno di invadere Taiwan... - 1996Torinese : RT @ProItalia_org: La #Cina invia truppe in #Russia per esercitazioni congiunte. Le interferenze americane in Ucraina e Taiwan hanno letter… - tiber_h : RT @ProItalia_org: La #Cina invia truppe in #Russia per esercitazioni congiunte. Le interferenze americane in Ucraina e Taiwan hanno letter… - florinarazvan : RT @ProItalia_org: La #Cina invia truppe in #Russia per esercitazioni congiunte. Le interferenze americane in Ucraina e Taiwan hanno letter… - buzzax66 : #Girkin #Ucraina Z-chat riporta che #Taiwan ha trasferito 800 bombardieri quadrirotori UAV Revolver 860 Armed VTOL… -