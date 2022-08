Moviola Milan-Udinese 2-1: gialli giusti per Kruni? e Becão | LIVE NEWS (Di sabato 13 agosto 2022) La Moviola LIVE di Milan-Udinese, partita della 1^ giornata della Serie A 2022-2023. Analizziamo l'operato dell'arbitro Livio Marinelli Leggi su pianetamilan (Di sabato 13 agosto 2022) Ladi, partita della 1^ giornata della Serie A 2022-2023. Analizziamo l'operato dell'arbitro Livio Marinelli

infoitsport : Moviola Milan-Udinese 2-1: Rebic porta il Diavolo in vantaggio - zazoomblog : Moviola Milan-Udinese 2-1: Rebi? porta il Diavolo in vantaggio LIVE NEWS - #Moviola #Milan-Udinese #Rebi? #porta - Fprime86 : RT @cmdotcom: Serie A, MOVIOLA LIVE: con il Var rigore dubbio per il Milan - FI69interista : @capuanogio @DonDie_Sospeso ... la moviola in diretta non la segui ??? #Milan #MilanUdinese - zazoomblog : Serie A MOVIOLA LIVE: con il Var rigore molto dubbio per il Milan. Fallo di Leris annullato il gol della Samp -… -