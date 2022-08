"Di cosa ha urgentemente bisogno". La Maglie asfalta la Quartapelle in un minuto (Di sabato 13 agosto 2022) Lia Quartapelle si scaglia contro il centrodestra. Il motivo? Le elezioni del 25 settembre. "Questa destra, che non ha vinto ancora le elezioni, ma è già pronta a sfrattare Mattarella con una riforma costituzionale da votare in solitaria. E pensano che qualcuno creda alla favola che sono moderati", cinguetta la deputata del Partito democratico. A rispondere allora ci pensa Maria Giovanna Maglie: "La Quartapelle ha urgente bisogno di una vacanza". Come lei sono in tanti a pensarlo. Sotto il post della dem, infatti, fioccano consigli come: "Ma non era il tetro Letta a dire, un paio di mesi fa: 'Abbiamo i voti perciò possiamo farlo'? E non è stato D'Alema a cambiare in maniera pessima il titolo V della Costituzione con tre voti di scarto e poi Renzi con il suo riformone fallito? Voi potete, gli altri no? ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) Liasi scaglia contro il centrodestra. Il motivo? Le elezioni del 25 settembre. "Questa destra, che non ha vinto ancora le elezioni, ma è già pronta a sfrattare Mattarella con una riforma costituzionale da votare in solitaria. E pensano che qualcuno creda alla favola che sono moderati", cinguetta la deputata del Partito democratico. A rispondere allora ci pensa Maria Giovanna: "Laha urgentedi una vacanza". Come lei sono in tanti a pensarlo. Sotto il post della dem, infatti, fioccano consigli come: "Ma non era il tetro Letta a dire, un paio di mesi fa: 'Abbiamo i voti perciò possiamo farlo'? E non è stato D'Alema a cambiare in maniera pessima il titolo V della Costituzione con tre voti di scarto e poi Renzi con il suo riformone fallito? Voi potete, gli altri no? ...

