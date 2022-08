Sport in tv oggi, venerdì 12 agosto: programma e orari di tutti gli eventi (Di venerdì 12 agosto 2022) Il palinsesto completo dello Sport in tv di oggi, venerdì 12 agosto 2022. Ultimo giorno prima dell’inizio della Serie A: gli appassionati di calcio potranno consolarsi con Parma-Bari, primo match stagionale della cadetteria, e con le sfide degli altri top campionati europei (in campo Dortmund e Siviglia). Spazio ovviamente al tennis con i ‘Mille’ di Montreal e Toronto, ma anche al nuoto con gli Europei di Roma. Non dimentichiamo neppure il canottaggio ed il ciclismo su pista. Ecco il programma completo dello Sport in tv di oggi. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 agosto 2022) Il palinsesto completo delloin tv di122022. Ultimo giorno prima dell’inizio della Serie A: gli appassionati di calcio potranno consolarsi con Parma-Bari, primo match stagionale della cadetteria, e con le sfide degli altri top campionati europei (in campo Dortmund e Siviglia). Spazio ovviamente al tennis con i ‘Mille’ di Montreal e Toronto, ma anche al nuoto con gli Europei di Roma. Non dimentichiamo neppure il canottaggio ed il ciclismo su pista. Ecco ilcompleto delloin tv diFace.

