"L'ultima sirena ha suonato venti minuti fa, e siamo a Kyiv, questo è il segnale che quello che vuole Mosca non è la pace". L'ambasciatore Oleksii Makeiev è ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Perché non dovremmo più concedere visti turistici ai russi È una questione delicata, perché dopotutto i cittadini di San Pietroburgo, Mosca o Novgorod non ... rinunciarvi sarebbe un costo, certo, ma anche le sanzioni comportano un costo", come dimostrato dalla ... Nuova carestia in Corea del Nord Per sopperire alle sanzioni occidentali, la Corea del Nord dovrebbe chiedere assistenza alla Russia ... Al contrario, come sostiene Nikkei Asia, Mosca, che a sua volta deve fare i conti con i veti ... AGI - Agenzia Italia Sanzioni a Mosca e aiuti a Kyiv, la ricetta per evitare la guerra lunga Oleksii Makeiev, inviato speciale ucraino, dice che ha fiducia negli alleati e nell'Italia e spiega su quali punti bisogna insistere per isolare la Russia, dal sistema finanziario al gas ... Nuova carestia in Corea del Nord Per colpa di Kim Con l'impennata dei prezzi del mais e del riso i nordcoreani stanno faticando a mettere il cibo in tavola, alimentando i timori della peggiore carestia del paese degli ultimi decenni ... È una questione delicata, perché dopotutto i cittadini di San Pietroburgo,o Novgorod non ... rinunciarvi sarebbe un costo, certo, ma anche lecomportano un costo", come dimostrato dalla ...Per sopperire alleoccidentali, la Corea del Nord dovrebbe chiedere assistenza alla Russia ... Al contrario, come sostiene Nikkei Asia,, che a sua volta deve fare i conti con i veti ... A Mosca le sanzioni occidentali si scontrano con il fatalismo russo Oleksii Makeiev, inviato speciale ucraino, dice che ha fiducia negli alleati e nell'Italia e spiega su quali punti bisogna insistere per isolare la Russia, dal sistema finanziario al gas ...Per colpa di Kim Con l'impennata dei prezzi del mais e del riso i nordcoreani stanno faticando a mettere il cibo in tavola, alimentando i timori della peggiore carestia del paese degli ultimi decenni ...