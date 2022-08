Temptation Island: ricordate la “fotonica”? Eccola oggi (Di mercoledì 10 agosto 2022) Temptation Island: vi ricordate di Katia Fanelli, la fotonica del reality show dell’estate? Guardate ora come è diventata. Era il 2019 quando Katia Fanelli aveva deciso di far parte del reality show dell’estate, Temptation Island, programma condotto da Filippo Bisciglia. Aveva partecipato insieme al suo fidanzato Vittorio Collina. Lei è riuscita ad entrare nel cuore L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 10 agosto 2022): vidi Katia Fanelli, ladel reality show dell’estate? Guardate ora come è diventata. Era il 2019 quando Katia Fanelli aveva deciso di far parte del reality show dell’estate,, programma condotto da Filippo Bisciglia. Aveva partecipato insieme al suo fidanzato Vittorio Collina. Lei è riuscita ad entrare nel cuore L'articolo proviene da Leggilo.org.

ccaamile : RT @SpiritoSfranto: Rihanna quando quest'anno non ha visto arrivare dalla SIAE il solito bollettino a tanti zeri per i diritti di Love the… - IsaeChia : #TemptationIsland, Manuela Carriero e Luciano Punzo avvistati insieme: “Vogliono solo far parlare di sè”, la segnal… - Emanuelagrazie2 : RT @Federinirini: Comunque stavo constatando che JJ ha sostituito Temptation Island quest'anno, ogni giorno leggo una polemica diversa che… - AlfonsoFesta : @unuomopop Già ci ha privato di Temptation Island, non poteva privarci anche degli 'scatti rubati' ad Ansedonia - Federinirini : Comunque stavo constatando che JJ ha sostituito Temptation Island quest'anno, ogni giorno leggo una polemica divers… -