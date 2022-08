Juventus, Sky: “Assalto per Depay, ma non solo” (Di martedì 9 agosto 2022) Juventus, SKY- Come riporta Sky sulla Juventus dopo Kostic c’è l’Assalto per Depay, ma anche Paredes e Milik nella lista. “Martedì mattina la Juventus ha trovato l’accordo con l’Eintracht Francoforte per l’arrivo a Torino di Filip Kostic: l’esterno sinistro serbo, come comunicato dal club tedesco, non verrà convocato per la Supercoppa Europea contro il Real Madrid dal momento che è in una “trattativa avanzata con un’altra squadra”. Dopo aver chiuso per l’esterno sinistro, la Juventus ora concenterà le sue attenzioni sull’attaccante: il primo nome in lista è quello di Memphis Depay del Barcellona, che attualmente è in vantaggio su Milik. Il club di Agnelli gli offrirebbe un contratto biennale anche per sfruttare il decreto crescita”. “A centrocampo il primo obiettivo ... Leggi su seriea24 (Di martedì 9 agosto 2022), SKY- Come riporta Sky sulladopo Kostic c’è l’per, ma anche Paredes e Milik nella lista. “Martedì mattina laha trovato l’accordo con l’Eintracht Francoforte per l’arrivo a Torino di Filip Kostic: l’esterno sinistro serbo, come comunicato dal club tedesco, non verrà convocato per la Supercoppa Europea contro il Real Madrid dal momento che è in una “trattativa avanzata con un’altra squadra”. Dopo aver chiuso per l’esterno sinistro, laora concenterà le sue attenzioni sull’attaccante: il primo nome in lista è quello di Memphisdel Barcellona, che attualmente è in vantaggio su Milik. Il club di Agnelli gli offrirebbe un contratto biennale anche per sfruttare il decreto crescita”. “A centrocampo il primo obiettivo ...

