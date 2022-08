Forza Italia, Tajani: ecco il nuovo simbolo (Di martedì 9 agosto 2022) Nella parte alta compare la scritta 'Partito popolare europeo' e torna il logo del partito. Berlusconi: 'Noi del Ppe siamo il centro ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 9 agosto 2022) Nella parte alta compare la scritta 'Partito popolare europeo' e torna il logo del partito. Berlusconi: 'Noi del Ppe siamo il centro ...

marattin : Dopo la domanda (purtroppo senza risposta) a @forza_italia sulla proposta di flat tax al 23%, per par condicio facc… - msgelmini : Grazie al coraggio di @CarloCalenda da oggi l’Italia, tra la sinistra di Fratoianni e la destra filo Orbàn, avrà un… - marattin : Una domanda per @forza_italia: la “flat tax per tutti al 23%” significa che la cedolare secca (ora al 10%), la tass… - biancogiovanni2 : @forza_italia @Antonio_Tajani @berlusconi berlusca presidente decchè? ma lo vedete che vi piace essere perculati! - Emanuelamodene1 : Le uniche medaglie che puoi appuntarti..., sono quelle che vedi qui sotto ?? @LiciaRonzulli hai ben poco di cui ess… -