(Di martedì 9 agosto 2022) , il doloroso retroscena che non tutti conoscono sull’ex tennista. Una coppia tra le più belle e solide del mondo dello sport. Parliamo di quella formata dae Fabio Fognini, i due numeri uno del tennis, uniti dalla passione per lo sport e da L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Otranto, riapre il Country Club con l’entusiasmo di Flavia Pennetta - mrispoli1 : @GaiaPic @Charlymoya @flavia_pennetta @Corriere Ottimo pezzo - apicella57 : RT @Ilsuperbo89: Che bella quest'intervista a Flavia #Pennetta! Tra i tanti spunti,ne prendo 2. 1.l'immagine di Fogna che si mette in casti… - Ilsuperbo89 : Che bella quest'intervista a Flavia #Pennetta! Tra i tanti spunti,ne prendo 2. 1.l'immagine di Fogna che si mette i… - ProDocente : Flavia Pennetta: «Fognini? Quando fa cavolate gliene dico di tutti i colori, poi lui si mette in castigo da solo. R… -

(Aggiornamento di Mauro Mantegazza)/ "Dopo Carlos Moya persi 11 kg, sono svenuta, non respiravo" DIRETTA CANADIAN OPEN 2022: OGGI IN CAMPO GIORGI E BERRETTINI! Oggi martedì 9 agosto ...Fognini, la moglie ed ex tennistalo ha già avvertito: al prossimo passo falso potrebbero essere dolori. Sul bilancio mensile della famiglia Fognini -c'è una voce che pesa più delle altre: l'acquisto delle ...Flavia Pennetta racconta il dramma vissuto: “Caduta in terra, svenuta”, il doloroso retroscena che non tutti conoscono sull’ex tennista. Una coppia tra le più belle e solide del mondo dello sport.Fognini, la moglie ed ex tennista Flavia Pennetta lo ha già avvertito: al prossimo passo falso potrebbero essere dolori.