Crolla il prezzo del petrolio, benzina meno cara. Brent: -25% a giugno (Di lunedì 8 agosto 2022) Prezzi dei carburanti ancora in discesa, anche se in ritardo, sulla scia del crollo del prezzo del petrolio, con il Brent giu' del 25% dall'inizio di giugno. La benzina in modalita' self, rileva Quotidiano Energia, si attesta mediamente a 1,833 euro al litro, contro l'1,861 di venerdi'. Mentre il diesel self fa registrare un prezzo medio di 1,815 euro al litro. Ma ad avvertire su una possibile inversione del trend e' Goldman Sachs, che in uno studio spiega come rimangano forti le ragioni per un aumento dei prezzi del greggio, anche in presenza di shock quali "recessione, politica cinese zero-Covid e settore immobiliare, rilascio delle riserve strategiche Usa e produzione russa in ripresa ben al di sopra delle aspettative", con il mercato che rimane in un disavanzo maggiore di quanto ci ...

