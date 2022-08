Puglia, superbonus 110 per cento: interventi ammessi per oltre due miliardi di euro ma non si monetizzano i crediti fiscali Grave problema per le imprese (Di domenica 7 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Ance Puglia: La corsa al superbonus 110% per le ristrutturazioni edilizie continua, nonostante le criticità legate alla cessione dei crediti fiscali. Secondo i dati MISE – Enea, infatti, le asseverazioni per questo bonus in Puglia al 30 giugno scorso erano 12.487 per un investimento totale ammesso in detrazione di 2,02 miliardi di euro, con una crescita superiore al 17% di entrambi i valori rispetto al 31 maggio. “La misura sta vivendo il picco massimo in termini di pratiche – dichiara il presidente di Ance Puglia Nicola Bonerba – e si avvia a un inesorabile calo di interesse se il Governo non sarà in grado di riattivare le cessioni dei crediti fiscali, dando certezza ai contratti ... Leggi su noinotizie (Di domenica 7 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Ance: La corsa al110% per le ristrutturazioni edilizie continua, nonostante le criticità legate alla cessione dei. Secondo i dati MISE – Enea, infatti, le asseverazioni per questo bonus inal 30 giugno scorso erano 12.487 per un investimento totale ammesso in detrazione di 2,02di, con una crescita superiore al 17% di entrambi i valori rispetto al 31 maggio. “La misura sta vivendo il picco massimo in termini di pratiche – dichiara il presidente di AnceNicola Bonerba – e si avvia a un inesorabile calo di interesse se il Governo non sarà in grado di riattivare le cessioni dei, dando certezza ai contratti ...

