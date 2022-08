Spalletti: “Dybala, fermati davanti agli steccati. Raspadori ideale per noi. Mertens ci faceva comodo” (Di venerdì 5 agosto 2022) Luciano Spalletti tecnico del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Il tecnico si è soffermato anche su molti aspetti di mercato, oltre che alcuni dettagli personali. Come ad esempio sul fatto che in tanti lo giudicano antipatico: “Lo so, lo so che dicono tutti che sono antipatico! È questa l’etichetta che mi hanno attribuito e ormai la tengo. Ma poi… perché? Sarà che del mio lavoro non parlo con nessuno, sarà forse per lo sguardo un po’ severo. Ma garantisco che sono una personcina per bene, al punto che mi sposerei!”. Spalletti sul calciomercato del Napoli: Dybala e Raspadori Una delle trattative più calde delle ultime settimane è stata quella per Dybala che è andato alla Roma. Ecco il pensiero di Spalletti: “Il nuovo Napoli? Vira nella ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 5 agosto 2022) Lucianotecnico del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Il tecnico si è soffermato anche su molti aspetti di mercato, oltre che alcuni dettpersonali. Come ad esempio sul fatto che in tanti lo giudicano antipatico: “Lo so, lo so che dicono tutti che sono antipatico! È questa l’etichetta che mi hanno attribuito e ormai la tengo. Ma poi… perché? Sarà che del mio lavoro non parlo con nessuno, sarà forse per lo sguardo un po’ severo. Ma garantisco che sono una personcina per bene, al punto che mi sposerei!”.sul calciomercato del Napoli:Una delle trattative più calde delle ultime settimane è stata quella perche è andato alla Roma. Ecco il pensiero di: “Il nuovo Napoli? Vira nella ...

