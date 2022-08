Carey Mulligan e Zoe Kazan nel trailer di Anche io, che porta sul grande schermo il #metoo (Di venerdì 5 agosto 2022) Carey Mulligan e Zoe Kazan nel trailer di Anche io, film diretto da Maria Schrader che porta sul grande schermo il movimento femminista #metoo Diffuso il trailer di Anche io (She Said). La regista Maria Schrader – vincitrice di un Emmy per la serie Unorthodox – porta sul grande schermo #metoo, il movimento femminista che ha rotto il silenzio sugli abusi sessuali. La sceneggiatura, scritta dal premio Oscar Rebecca Lenkiewicz (Ida), racconta la storia delle due reporter del New York Times, Megan Twohey e Jodi Kantor, che hanno dato voce insieme ad una delle storie più importanti di questa generazione, cambiando per ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 5 agosto 2022)e Zoeneldiio, film diretto da Maria Schrader chesulil movimento femministaDiffuso ildiio (She Said). La regista Maria Schrader – vincitrice di un Emmy per la serie Unorthodox –sul, il movimento femminista che ha rotto il silenzio sugli abusi sessuali. La sceneggiatura, scritta dal premio Oscar Rebecca Lenkiewicz (Ida), racconta la storia delle due reporter del New York Times, Megan Twohey e Jodi Kantor, che hanno dato voce insieme ad una delle storie più imnti di questa generazione, cambiando per ...

