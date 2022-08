Provedel-Emerson Palmieri, la Lazio si muove (Di martedì 2 agosto 2022) I biancocelesti si avvicinano sempre di più al completamento della rosa in vista della prossima stagione. Le ultime due pedine da arruolare saranno un secondo portiere e il terzino sinistro che la Lazio ha già individuato nella coppia Provedel-Emerson Palmieri. Provedel-Emerson Palmieri: cosa manca per chiudere? La doppia trattativa che il club di Lotito sta portando avanti è ad un passo dal traguardo. Dopo l’addio di Reina e Strakosha e l’approdo di Maximiano, sta per arrivare alla corte di Sarri il secondo portiere, Ivan Provedel dallo Spezia. L’operazione si chiuderà sui 4 mimioni più altri 500 mila euro di bonus. Al giocatore, invece, un contratto quinquennale da 1,3 milioni a stagione. Per il terzino sinistro l’obiettivo numero uno è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 2 agosto 2022) I biancocelesti si avvicinano sempre di più al completamento della rosa in vista della prossima stagione. Le ultime due pedine da arruolare saranno un secondo portiere e il terzino sinistro che laha già individuato nella coppia: cosa manca per chiudere? La doppia trattativa che il club di Lotito sta portando avanti è ad un passo dal traguardo. Dopo l’addio di Reina e Strakosha e l’approdo di Maximiano, sta per arrivare alla corte di Sarri il secondo portiere, Ivandallo Spezia. L’operazione si chiuderà sui 4 mimioni più altri 500 mila euro di bonus. Al giocatore, invece, un contratto quinquennale da 1,3 milioni a stagione. Per il terzino sinistro l’obiettivo numero uno è ...

