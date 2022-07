Albano Carrisi e Loredana Lecciso presto sposi? Finalmente la risposta del cantante di Cellino (Di domenica 31 luglio 2022) Albano Carrisi, l’ugola d’oro del Salento, sposerà alla fine Loredana Lecciso? Dopo tanti anni assieme e due figli ecco la risposta durante un’ospitata televisiva. Albano Carrisi ha sposato la figlia nel 1970 Romina Power, la dei divi di Hollywood Tyrone Power e Linda Christian. Dopo le nozze i due sono andati a vivere a Cellino San Marco , il paesello di origine del cantante, dove lì hanno messo su casa e cresciuto i loro 4 figli. Tra una tournée ed un’altra nel 1993 giunge la triste notizia della sparizione della primogenita Ylenia. Stando a quanto è appreso dallo stesso Albano, per allora sembrerebbe che il matrimonio fosse già entrato in crisi e che l’accaduto avesse solo rinviato la separazione. Succede quindi che ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 31 luglio 2022), l’ugola d’oro del Salento, sposerà alla fine? Dopo tanti anni assieme e due figli ecco ladurante un’ospitata televisiva.ha sposato la figlia nel 1970 Romina Power, la dei divi di Hollywood Tyrone Power e Linda Christian. Dopo le nozze i due sono andati a vivere aSan Marco , il paesello di origine del, dove lì hanno messo su casa e cresciuto i loro 4 figli. Tra una tournée ed un’altra nel 1993 giunge la triste notizia della sparizione della primogenita Ylenia. Stando a quanto è appreso dallo stesso, per allora sembrerebbe che il matrimonio fosse già entrato in crisi e che l’accaduto avesse solo rinviato la separazione. Succede quindi che ...

