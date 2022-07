Vietato ai cani e agli italiani, la manodopera in stop motion (Di sabato 30 luglio 2022) Mi sembra di scrivere di mio padre, della sua vita e di tanti del paese che da giovani, poveri, si sono avventurati per il mondo in cerca di lavoro. Una L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 30 luglio 2022) Mi sembra di scrivere di mio padre, della sua vita e di tanti del paese che da giovani, poveri, si sono avventurati per il mondo in cerca di lavoro. Una L'articolo proviene da il manifesto.

enpaonlus : ENPA: “Gli animali sono compagni di vita e non possono essere uno strumento per impietosire i passanti. Vanno rispe… - FromMilano : @SkyTG24 Ricordo ai nigeriani che fare apprezzamenti è vietato dall islam e così anche mangiarsi i cani - cli_maxi : RT @enpaonlus: ENPA: “Gli animali sono compagni di vita e non possono essere uno strumento per impietosire i passanti. Vanno rispettati e d… - ninoBertolino : RT @enpaonlus: ENPA: “Gli animali sono compagni di vita e non possono essere uno strumento per impietosire i passanti. Vanno rispettati e d… - Chiara15890076 : @LegaSalvini Il governo ( con Lega) consente a cani e porci di entrare in Italia senza nessun documento e senza al… -