Si estende il Castrum Novum | al Comune un nuovo terreno pronto per lo scavo

(Di sabato 30 luglio 2022) Santa Marinella – La città Santa Marinella compie un altro passo in avanti e acquisisce una nuova parte diadiacente il sito archeologico urbano disu cui sono emersi il teatro e il foro romano. Il, procedendo con l’emissione del decreto di esproprio per pubblica utilità, è diventato proprietario delsu cui sarà possibile avviare la campagna dia partire da fine agosto, alla quale prenderanno parte, sotto la guida del direttore Flavio Enei, oltre agli studenti dell’Università La Sapienza di Roma, il Gruppo Archeologico del Territorio Cerite, gli archeologi dell’Università di Pilsen West Bohemia che seguono gli scavi da anni e per quest’anno anche l’Institutum Romanum Finlandiae. Un progetto seguito e portato avanti dal Sindaco insieme alla ...

