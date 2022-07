Sassuolo, Dionisi: «Berardi? Ha preso il numero che gli spetta» (Di giovedì 28 luglio 2022) Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante la partita dedicata a Magnanelli Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante la partita dedicata a Magnanelli. Le sue dichiarazioni: MAGNANELLI – «Felice di essere qui stasera ed è gratificante per Francesco essere nello staff alla decima stagione in A del Sassuolo». SCAMACCA – «Quando un giocatore fa un salto così è gratificante per tutti». Berardi – «Sono contento per lui. E’ una sua decisione condivisa assieme ai compagni di squadra. E’ un numero che gli spetta. Speriamo resti con noi». JUVE – «Prima di quella partita avremo un’altra amichevole e la Coppa Italia. La Juve non è la stessa squadra dell’anno scorso e sarà ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Alessio, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante la partita dedicata a Magnanelli Alessio, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante la partita dedicata a Magnanelli. Le sue dichiarazioni: MAGNANELLI – «Felice di essere qui stasera ed è gratificante per Francesco essere nello staff alla decima stagione in A del». SCAMACCA – «Quando un giocatore fa un salto così è gratificante per tutti».– «Sono contento per lui. E’ una sua decisione condivisa assieme ai compagni di squadra. E’ unche gli. Speriamo resti con noi». JUVE – «Prima di quella partita avremo un’altra amichevole e la Coppa Italia. La Juve non è la stessa squadra dell’anno scorso e sarà ...

